Symrise Aktie News: Symrise am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 121,05 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,6 Prozent auf 121,05 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 121,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,65 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 44.115 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.09.2024 bei 121,05 EUR. 0,00 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 27,81 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,23 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 119,00 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Symrise am 05.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,28 EUR je Aktie.

