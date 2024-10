Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag auf grünem Terrain

Blick auf Symrise-Kurs

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 120,90 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 120,90 EUR. Bei 121,70 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 121,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 23.754 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 125,00 EUR markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,39 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 88,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,22 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 121,56 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.03.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

