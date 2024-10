Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Freitagvormittag um Nulllinie

Aktie im Blick

Die Aktie von Symrise hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 119,85 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Symrise-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:03 Uhr bei 119,85 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 119,85 EUR an. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 119,75 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 119,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.369 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 4,30 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,94 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 25,79 Prozent Luft nach unten.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,22 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 121,56 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Symrise am 05.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 11.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je Symrise-Aktie.

