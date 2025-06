Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagvormittag leichter

Symrise im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 103,25 EUR.

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:02 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 103,25 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 103,20 EUR. Bei 103,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.305 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR an. 21,07 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 14,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,29 EUR je Symrise-Aktie. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 115,38 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: Hätte sich eine Symrise-Anlage von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

Buy für Symrise-Aktie nach UBS AG-Analyse