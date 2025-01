Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 99,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 99,60 EUR zu. Die Symrise-Aktie legte bis auf 99,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 45.400 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 25,50 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 91,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.02.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 7,79 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,24 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 119,05 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 27.03.2025 gerechnet. Am 11.03.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,34 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor einem Jahr verdient

Aktien-Tipp: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Symrise-Aktie

XETRA-Handel: DAX beendet den Handel im Plus