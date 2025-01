Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Verlusten

Symrise im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 99,00 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 99,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 98,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.521 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 26,26 Prozent wieder erreichen. Bei 91,84 EUR fiel das Papier am 29.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,23 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,24 EUR je Symrise-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 118,45 EUR aus.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Symrise am 27.03.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 11.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor einem Jahr verdient

Aktien-Tipp: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Symrise-Aktie

XETRA-Handel: DAX beendet den Handel im Plus