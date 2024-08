Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochmittag gefragt

Symrise im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 111,55 EUR zu. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 111,95 EUR. Mit einem Wert von 111,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 20.630 Aktien.

Bei 117,20 EUR erreichte der Titel am 31.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,36 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 710,91 Mio. EUR, gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 05.03.2025 präsentieren. Symrise dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

