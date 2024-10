Symrise Aktie News: Symrise am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Symrise. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 121,50 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 121,50 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 121,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 120,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 43.665 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 125,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 2,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 88,94 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 120,50 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 vorlegen. Am 11.03.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,31 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Symrise-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Symrise-Aktie

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor 10 Jahren verdient