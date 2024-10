Symrise Aktie News: Symrise zieht am Dienstagnachmittag an

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 122,05 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 122,05 EUR. Bei 122,05 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 120,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 84.625 Symrise-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 2,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,94 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 27,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,23 EUR je Symrise-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 120,50 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je Symrise-Aktie.

