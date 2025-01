Symrise Aktie News: Symrise macht am Mittag Boden gut

Kurs der Symrise

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Symrise. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 97,48 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 97,48 EUR zu. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 97,60 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.225 Symrise-Aktien.

Am 01.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 28,23 Prozent Luft nach oben. Bei 91,84 EUR fiel das Papier am 29.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 6,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,24 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 118,45 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 710,91 Mio. EUR gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 11.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,34 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

