Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 97,42 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 09:07 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 97,60 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.134 Symrise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2024. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 22,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 91,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,73 Prozent.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,24 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 118,45 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

