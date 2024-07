Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Symrise-Kurs

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 112,30 EUR.

Das Papier von Symrise befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 112,30 EUR ab. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 110,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,35 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 76.607 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,19 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 116,10 EUR an.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2024 3,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

