Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Symrise

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 112,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:03 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 112,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 111,95 EUR. Bei 112,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 1.883 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2024 auf bis zu 116,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 4,38 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,98 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 116,10 EUR an.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,35 EUR je Aktie aus.

