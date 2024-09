Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 119,75 EUR.

Die Symrise-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 119,75 EUR. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 119,25 EUR ein. Bei 121,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 28.612 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,10 EUR erreichte der Titel am 17.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 27,03 Prozent wieder erreichen.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,22 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 119,33 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Symrise die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,30 EUR je Aktie aus.

