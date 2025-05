Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 104,65 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 104,65 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 104,70 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,15 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.847 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,56 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,38 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 112,25 EUR an.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Am 30.07.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,84 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie fester: Großbritannien beendet Kartellverfahren gegen Symrise

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Symrise von vor 5 Jahren abgeworfen

Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Symrise-Aktie mit Overweight