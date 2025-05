Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Dienstagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 105,20 EUR.

Das Papier von Symrise konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 105,20 EUR. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 105,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 104,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.180 Symrise-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 125,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 88,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,28 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 112,25 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 30.07.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,84 EUR je Aktie belaufen.

