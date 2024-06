Symrise Aktie News: Symrise am Freitagmittag nahezu unverändert

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Mit einem Kurs von 113,95 EUR zeigte sich die Symrise-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Symrise-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 113,95 EUR an der Tafel. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 114,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 113,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 113,95 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 21.543 Aktien.

Am 18.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,45 EUR. 1,32 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 30,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,24 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 115,18 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

