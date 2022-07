Symrise Aktie News: Symrise am Freitagnachmittag gesucht

Um 22.07.2022 16:22:00 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 111,40 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 111,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 109,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 148.659 Symrise-Aktien.

Bei 132,65 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 16,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 94,10 EUR fiel das Papier am 16.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 18,38 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 117,32 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 975,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 882,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 02.08.2022 erwartet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,01 EUR je Aktie belaufen.

