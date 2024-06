Symrise Aktie News: Symrise verteuert sich am Montagnachmittag

Kurs der Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Das Papier von Symrise konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 114,40 EUR. Bei 114,45 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 112,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 53.916 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 18.06.2024 markierte das Papier bei 115,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 0,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,24 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 115,18 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Am 31.07.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

