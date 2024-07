Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochnachmittag in Grün

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 113,95 EUR.

Die Symrise-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 113,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 114,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,70 EUR. Zuletzt wechselten 64.497 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 116,90 EUR erreichte der Titel am 26.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,59 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,32 Prozent.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 116,10 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

