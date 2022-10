Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Die Symrise-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 99,64 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 99,24 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 100,10 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.868 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132,65 EUR an. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 24,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 91,94 EUR am 13.10.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 8,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 118,19 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 27.04.2022. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 975,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 950,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 15.03.2023 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 13.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,17 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

