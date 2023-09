Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Dienstagvormittag fester

Kurs der Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 88,82 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 88,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 88,82 EUR. Mit einem Wert von 88,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.012 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 01.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 112,55 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2023 Kursverluste bis auf 87,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 107,83 EUR an.

Am 26.04.2023 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite standen 1.090,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 975,00 EUR umgesetzt.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

LUS-DAX aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

DAX-Handel aktuell: Das macht der DAX am Montagnachmittag

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab