Symrise Aktie News: Symrise steigt am Freitagmittag

Blick auf Symrise-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Symrise. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 103,95 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 103,95 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 104,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 103,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46.514 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 88,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 14,81 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 113,11 EUR angegeben.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 710,91 Mio. EUR, gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,85 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Investment-Tipp Symrise-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor einem Jahr verdient

April 2025: Analysten sehen Potenzial bei Symrise-Aktie