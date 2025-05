Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Freitagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 103,40 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 103,40 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 104,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 103,05 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 82.058 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Gewinne von 20,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,56 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 14,35 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 113,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Symrise-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

