Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Mittag ins Minus

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 115,25 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 115,25 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 114,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 115,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.661 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2024 bei 116,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 1,43 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2023). Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 31,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,24 EUR belaufen. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 115,55 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2024 3,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

