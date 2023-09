Symrise Aktie News: Symrise büßt am Mittwochmittag ein

Symrise im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 89,44 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 89,44 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 89,14 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 44.660 Stück.

Bei einem Wert von 112,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,78 EUR. Dieser Wert wurde am 25.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 107,83 EUR aus.

Am 26.04.2023 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.090,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel: DAX schlussendlich in Rot

Börse Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Nachmittag