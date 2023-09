Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Symrise-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 89,60 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 89,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 90,04 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 89,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,48 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 132.381 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 112,55 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,61 Prozent hinzugewinnen. Bei 87,78 EUR fiel das Papier am 25.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,03 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 107,83 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – ein Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 975,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,84 EUR je Aktie.

