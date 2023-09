Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 89,82 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 89,82 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,82 EUR an. Mit einem Wert von 89,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.409 Symrise-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 20,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.09.2023 (87,78 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 2,27 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 107,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,86 Prozent auf 1.090,60 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 975,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 12.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,84 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

