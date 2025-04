Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Montagmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 98,26 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 98,26 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,48 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,64 EUR. Zuletzt wechselten 24.191 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,21 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,87 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,32 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 114,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Symrise.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,90 EUR fest.

