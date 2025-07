Symrise Aktie News: Symrise am Montagnachmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 86,64 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 86,64 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 86,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 74.014 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,28 Prozent hinzugewinnen. Am 28.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,05 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,29 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 110,22 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 710,91 Mio. EUR gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

