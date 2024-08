Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 114,25 EUR zu.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 114,25 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 114,25 EUR. Bei 114,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.692 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2024 markierte das Papier bei 117,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,58 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 23,52 Prozent Luft nach unten.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 118,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 05.03.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Symrise die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,28 EUR je Aktie aus.

