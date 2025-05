Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 104,00 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 104,00 EUR. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 103,20 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 104,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 37.672 Stück.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,56 EUR am 26.03.2025. Mit einem Kursverlust von 14,85 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,00 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,83 EUR je Aktie belaufen.

