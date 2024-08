Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 117,95 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 117,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 118,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 117,50 EUR. Bisher wurden heute 59.988 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 29.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 118,95 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,92 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 116,89 EUR.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 05.03.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,28 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

