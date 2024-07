Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Symrise zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 116,25 EUR.

Das Papier von Symrise legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 116,25 EUR. Bei 116,25 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 115,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.980 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von 0,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 33,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,23 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 116,10 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,33 EUR je Aktie belaufen.

