Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 119,35 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 119,35 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 119,35 EUR aus. Bei 118,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 53.775 Aktien.

Am 30.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 119,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,00 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 116,89 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 05.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Symrise.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

