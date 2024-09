Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 123,95 EUR.

Die Symrise-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 123,95 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 124,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 56.475 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 124,15 EUR markierte der Titel am 27.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,16 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 41,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,22 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 120,11 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

