Die besten MDAX-Aktien: Delivery Hero verdoppelt seinen Börsenwert

Der Anlage­experte ist Risikomanager beim Indexanbieter sysShares unter dem Dach der der VILICO Investment Service GmbH. Der unter Schnoors Verantwortung initiierte, risiko­optimierten Aktienindex sysShares® Mid-Cap Germany MinVar-Index verzeichnet seit Auflage im Dezember 2006 einen Kurszuwachs von 336 % (Stand: 31.01.2020)

Delivery Hero ist ein Betreiber von Online-Bestellplattformen. Das Berliner Unternehmen hat Aktivitäten in etwa 40 Staaten und liefert längst nicht mehr nur Essen aus. Der Online-Lieferdienst will auch im laufenden Jahr stark wachsen und seinen Umsatz um 70 % auf 2,6 Milliarden Euro steigern. Dabei profitiert Delivery Hero vom Boom bei Online-Bestellungen, so dass auch der Ausblick für 2020 beim Umsatz über den Markterwartungen liegt. Neben dem Wachstum in Asien geben Marktanteils­gewinne und die Branchen­konsolidierung dem Unternehmen weiter Auftrieb.

Der Blick auf die zweite deutsche Börsenreihe gleich hinter dem DAX kann sich lohnen. Auf Sicht von 12 Monaten liegt der Deutsche Mittelstandsindex MDAX mit dem Blue Chips gleichauf. Langfristig weist der MDAX allerdings deutlich höhere Zuwächse auf. Wer als Anleger also auf eine florierende Weltwirtschaft setzt, kommt am MDAX nicht vorbei. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der MDAX-Unternehmen liegt derzeit im Schnitt 22 Prozent unter dem historischen Mittelwert. Zudem sind – aufgrund der Gewinnentwicklung der letzten Jahre – einige MDAX-Aktien auch wegen des Dividenden­wachstums interessant. Sollten sich die Wachstums­erwartungen einiger Index­schwergewichte jedoch nicht erfüllen, kann dies den Index hart treffen. Denn die Index­entwicklung wird aufgrund der Konstruktion des MDAX maßgeblich durch die größten Unternehmen bestimmt, beispiels­weise Airbus, Siemens Healthineers oder Hannover Rück.

Anleger, die in Mittelstandsunternehmen investieren möchten, bietet sich aber eine gute Alternative: Der sysShares Mid-Cap Germany Index (ISIN DE000SLA9MR3) bildet die Wertentwicklung ausgewählter MDAX-Aktien so ab, dass Klumpenrisiken vermieden werden – Risikomanagement inklusive. Bei gleichem Anlage­universum können Investoren daher langfristig eine bessere Performance erwarten.

Tops und Flops aus dem MDAX

In den zurückliegenden 12 Monaten hat der MDAX Index um 22 % zugelegt (Stand: 21.02.2020). Zu den besten Aktien zählte dabei die Varta AG mit einem Plus von 147 %. Varta ist ein Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Verwaltung seines ehemaligen Vermögens befasst. Dazu gehören insbesondere der Verkauf und die Liquidation einzelner Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Dies steht im Zusammenhang mit den vormals von dem Unternehmen selbst und seinen Tochter­gesellschaften verwalteten Geschäftsfeldern. Dazu gehören auch die Herstellung und der Verkauf von Varta-Batterien. Auch Zalando konnte in dem o. g. Zeitraum mit einem Kursanstieg von 83 % mehr als überzeugen. Zalando ist europäischer Marktführer im Online-Vertrieb von Schuhen und Bekleidung. Zu den Gewinnern zählen auch die Aktionäre des Sportartikel­herstellers Puma. Sie können sich über Kursgewinne von 74 % freuen.

Zu den Verlierern im MDAX zählte derweil die K+S AG mit einem Verlust von 46 %. Das Unternehmen zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Düngemitteln. Auch die Hugo Boss-Aktie zählte mit einer negativen Performance von 32 % zu den größten Verlierern. Das Unternehmen ist auf die Konzeption und den Vertrieb von Luxuskleidung, Schuhen sowie Lederwaren spezialisiert.

Risiko-optimierter sysShares®-Index

Leider ist es unrealistisch, immer nur die Top-Performer im Portfolio zu haben. Anleger kaufen daher häufig den gesamten MDAX®, z. B. in Form eines Indexfonds, um langfristig an der Wertentwicklung des deutschen Mittelstands-Aktienmarktes zu partizipieren. Besser und effizienter ist es allerdings, nur in jene Werte der Deutschen Mittelstands-Aktien zu investieren, die eine möglichst geringe Schwankungsintensität bei einem hohen Ertragspotential aufweisen. Diese risikooptimierte Strategie wird im sysShares® Mid-Cap Germany MinVar TR-Index (ISIN DE000SLA9MR3) umgesetzt. Der sysShares-Index weist nicht nur ein um 19 % geringeres Schwankungsrisiko auf, sondern hat seit 2006 auch eine um 138 % höhere Rendite erzielt als der MDAX-Index (Total Return)®. An der Wertentwicklung des sysShares-Index können Anleger über ein von der HypoVereinsbank aufgelegtes Index-Zertifikat (WKN HY41P2) partizipieren.

Der sysShares® sysShares Mid-Cap Germany MinVar-Index hat seit Auflage um 336 % zugelegt (Stand 31.01.2020), der MDAX Index (Total Return) im gleichen Zeitraum um 197 %. Informationen dazu finden Sie auf der Website von sysShares®.

Hinweis: Die Daten in diesem Artikel basieren auf dem Stand vom 21.02.2020.

Der Autor dieser Kolumne: Michael Schnoor Michael Schnoor ist Finanz­mathematiker und gilt als einer der deutschen Pioniere im Bereich systema­tischer Aktien­strategien. Der heutige CIO von sysShares® zielt mit seiner Minimum Varianz-Strategie darauf ab, Risiken im Portfolio zu reduzieren und damit nach­haltig besser als der Markt abzu­schneiden. Gemeinsam mit seinem Geschäfts­partner Stefan Bülling setzt Schnoor konsequent auf systematische, regel­basierte Verfahren zur Aktien­auswahl, die frei von emotionalen Ent­scheidungen sind. Michael Schnoor war zuvor u. a. Leiter Risiko­management bei der Iduna Nova Versicherung und ver­antwortete bereits Spezial­fondsmandate mit Anlage­volumen von mehreren hundert Millionen Euro.

» sysShares® Large Cap Europe MinVar TR Index

» sysShares® Large Cap Japan MinVar TR Index

Hinweise:

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regress­ansprüche aus.

finanzen.net erhält von der Emittentin der Zertifikate auf die sysShares®-Indizes für die Bereit­stellung von Informations­material eine Zuwendung in Höhe von jeweils einem Drittel des Verwaltungs­entgelts für das jeweilige Produkt in % p.a.

