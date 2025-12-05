DAX24.031 +0,6%Est505.745 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 -2,2%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.467 -0,9%Euro1,1644 ±-0,0%Öl63,22 -0,2%Gold4.223 +0,3%
TABELLE/EU-BIP 3Q nach Ländern (3. Veröffentlichung)

05.12.25 11:12 Uhr

===

. Veränderung Veränderung

. gg Vorquartal gg Vorjahr

. +/- in Prozent

. Q3 Q2 Q3 Q2

Eurozone-20 +0,3 +0,1 +1,4 +1,6

EU-27 +0,4 +0,3 +1,6 +1,7

Belgien +0,3 +0,2 +1,0 +1,0

Bulgarien +0,7 +0,9 +3,2 +3,4

Dänemark +2,3 +1,2 +3,9 +2,0

Deutschland 0,0 -0,2 +0,3 +0,3

Estland +0,4 +0,5 +0,9 +0,3

Finnland* -0,3 -0,2 -0,6 +0,2

Frankreich +0,5 +0,3 +0,9 +0,7

Griechenland +0,6 +0,4 +2,0 +1,6

Irland -0,3 +0,3 +10,9 +18,1

Italien +0,1 -0,1 +0,6 +0,5

Kroatien +0,3 +0,9 +2,6 +3,3

Lettland +0,6 +0,3 +1,8 +1,5

Litauen 0,0 +0,6 +2,1 +3,2

Luxemburg +1,1 +0,8 +2,7 -0,7

Malta +0,6 +0,7 +2,7 +2,4

Niederlande* +0,4 +0,3 +1,6 +1,7

Österreich +0,4 0,0 +1,0 +0,5

Polen +0,9 +0,8 +3,8 +3,0

Portugal +0,8 +0,7 +2,4 +1,8

Rumänien -0,2 +1,0 +1,4 +2,2

Schweden* +1,1 +0,8 +2,6 +1,9

Slowakei +0,3 +0,2 +0,8 +0,7

Slowenien +0,8 +0,9 +1,6 +0,9

Spanien +0,6 +0,8 +2,8 +3,0

Tschechien +0,8 +0,4 +2,8 +2,6

Ungarn 0,0 +0,5 +0,6 +0,2

Zypern +0,9 +0,7 +3,6 +3,6

Island -0,2 -0,4 +0,2 -0,3

Norwegen k.A. +0,8 k.A. -1,3

Schweiz -0,5 +0,2 +0,5 +1,5

USA k.A. +0,9 k.A. +2,1

===

* prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres berechnet anhand kalenderbereinigter Daten

- Wachstumsraten basieren im Allgemeinen auf saison- als auch kalenderbereinigten Zahlen, da für die BIP-Schnellschätzungen normalerweise keine unbereinigten Daten übermittelt werden

- k.A. = keine Angaben

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 05:13 ET (10:13 GMT)