TAGESVORSCHAU/Dienstag, 06. Januar (vorläufige Fassung)
===
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember
PROGNOSE: +0,8% gg Vj
zuvor: +0,9% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,9% gg Vj
zuvor: +0,8% gg Vj
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember
PROGNOSE: 54,0
zuvor: 55,0
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 50,2
zuvor: 51,4
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 50,1
zuvor: 50,4
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 52,6
zuvor: 53,1
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 51,5
zuvor: 52,4
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 52,6
zuvor: 53,6
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 51,9
zuvor: 52,8
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Dezember
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 52,1
zuvor: 51,3
11:30 DE/Auktion 2,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit
Dezember 2027 im Volumen von 6 Mrd EUR
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,4% gg Vj
zuvor: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 52,9
zuvor: 54,1
*** 17:30 DE/Siemens AG, CEO Busch, Keynote bei CES, Las Vegas
*** - US/Fed-Richmond Präsident Barkin, Rede bei Raleigh economic forecast event
- FI,RU,SE/Börsenfeiertag: Finnland, Russland, Schweden
===
