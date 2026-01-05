DAX24.892 +0,1%Est505.932 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 -3,5%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.183 -1,2%Euro1,1694 ±0,0%Öl59,92 -1,0%Gold4.451 -1,0%
MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen in Tokio - Seoul nach Rekordhoch behauptet

07.01.26 06:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
726.000,00 KRW 30.000,00 KRW 4,31%
Charts|News|Analysen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Trotz positiver Vorgaben der Wall Street geht es am Mittwoch an den ostasiatischen Börsen nur uneinheitlich zu. Nach den teils sehr starken Aufschlägen zu Beginn der Woche dürften dabei Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen. Insbesondere in Tokio, wo der Nikkei-225-Index nach seinem Rekordhoch auf Schlusskursbasis vom Vortag um 1,3 Prozent zurückkommt auf 51.853 Punkte. Auch in Hongkong geht es mit 1,3 Prozent etwas deutlicher zurück, während sich Schanghai gut behaupten kann.

Gut hält sich der technologielastige Kospi in Seoul. Er zeigt sich wenig verändert, hatte allerdings im frühen Verlauf auch schon deutlicher zugelegt und das Rekordhoch vom Vortag noch ausgebaut. Stützend wirkt dort weiter Optimismus bezüglich des Potenzials künstlicher Intelligenz für die Unternehmensgewinne. Samsung Electronics gewinnen 0,4 Prozent, SK Hynix 1,8 Prozent.

Etwas bremsend wirkt in der Region laut Marktteilnehmern eine neue Entwicklung im angespannten Verhältnis zwischen Japan und China, die vor einigen Wochen von Warnungen Japans an China ausgelöst wurden im Hinblick auf Chinas Taiwan-Politik. Nun hat Peking sofortige Kontrollen für Exporte von Gütern nach Japan verhängt, die auch für militärische Zwecke verwendet werden könnten.

Bereits beendet ist der Handel in Sydney. Der S&P/ASX-200 legte um 0,1 Prozent zu. Wegen der nur geringen Techniklastigkeit machte der australische Aktienmarkt die Rally zu Beginn der Woche nicht mit. Hier wurde eine stärkere Erholung von neuen Preisdaten gebremst. Zwar hat sich die Teuerung in Australien im November verlangsamt, die Inflationsrate liegt aber weiter über dem Ziel der Notenbank des Landes. Laut Händlern bestärkt das die Erwartung, dass die Reserve Bank of Australia die Zinsen in naher Zukunft unverändert lassen wird.

Die Ölpreise geben um gut 1 Prozent nach. Hier sorgt für etwas Abwärtsdruck, dass US-Präsident Trump angekündigt hat, Venezuela werde den USA nun sanktioniertes Öl liefern, wobei er von 50 Millionen Barrel sprach.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.695,60 +0,1% +0,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 51.852,51 -1,3% +3,0% 07:00

Kospi (Seoul) 4.527,09 +0,0% +7,4% 07:30

Shanghai-Comp. 4.087,14 +0,1% +1,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.365,22 -1,3% +2,7% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:38 % YTD

EUR/USD 1,1693 0,0 1,1689 1,1738 -0,2%

EUR/JPY 182,94 -0,1 183,08 183,43 -0,4%

EUR/GBP 0,8657 -0,0 0,8657 0,8658 -0,8%

GBP/USD 1,3508 0,0 1,3501 1,3557 +0,5%

USD/JPY 156,45 -0,1 156,63 156,27 -0,2%

USD/KRW 1.446,68 0,0 1.446,06 1.445,11 +0,4%

USD/CNY 7,0271 0,0 7,0245 7,0215 +0,0%

USD/CNH 6,9852 0,1 6,9808 6,9753 +0,1%

USD/HKD 7,7876 -0,0 7,7878 7,7862 +0,0%

AUD/USD 0,6759 0,3 0,6740 0,6733 +0,6%

NZD/USD 0,5785 -0,0 0,5787 0,5807 +0,5%

BTC/USD 92.681,20 -0,6 93.266,50 93.302,85 +6,3%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,24 57,13 -1,6% -0,89 +1,4%

Brent/ICE 61,88 61,92 -0,1% -0,04 +1,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.469,21 4.494,70 -0,6% -25,50 +2,9%

Silber 79,96 81,3 -1,6% -1,34 +7,3%

Platin 2.009,68 2.097,09 -4,2% -87,41 +10,8%

Kupfer 5,97 6,01 -0,7% -0,04 +45,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 00:53 ET (05:53 GMT)

