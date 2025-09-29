TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. September
*** 03:30 CN_Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen
(CFLP/nationale Statistikbehörde) September
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen
RatingDog/S&P Global September
07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August
saisonbereinigt real
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: -0,9% gg Vm
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August
Importpreise
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-1,3% gg Vj
zuvor: -0,4% gg Vm/-1,4% gg Vj
08:00 DE/Erwerbstätigkeit August
*** 08:30 DE/TKMS GmbH, Kapitalmarkttag vor Spin-Off von Thyssenkrupp
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September
PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+1,3% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+0,9% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+1,3% gg Vj
zuvor: +0,5% gg Vm/+0,8% gg Vj
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW September
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September
Arbeitslosenzahl saisonbereinigt
PROGNOSE: +10.000 gg Vm
zuvor: -9.000 gg Vm
Arbeitslosenquote saisonbereinigt
PROGNOSE: 6,3%
zuvor: 6,3%
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September
PROGNOSE: +1,7% gg Vj
zuvor: +1,6%gg Vj
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders
*** 13:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel zu "View from the Top:
Securing Europe's financial future - Resilience, autonomy, and global impact"
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj
*** 14:50 FI/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Konferenz der finnischen Zentralbank
*** 15:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu "Climate action that works for you
- An agenda for competitiveness, prosperity and resilience"
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September
PROGNOSE: 43,8
zuvor: 41,5
*** 16:00 US/Anzahl offener Stellen (Jolts) August
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September
PROGNOSE: 96,0
zuvor: 97,4
*** 19:00 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Diskussion mit David Marsh
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q
*** - DE/Deutsche Lufthansa AG, Ende der Urabstimmung
der Vereinigung Cockpit über Streik
*** - US/New York Fed-Präsident Williams, Besuch in Syracuse
*** - US/US-Handelsbeauftragter Greers, Rede in Economic Club of New York
