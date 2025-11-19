DAX23.301 +0,5%Est505.564 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,42 -3,0%Nas22.730 +1,3%Bitcoin79.264 -1,1%Euro1,1557 -0,2%Öl62,98 -2,8%Gold4.123 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 Tesla A1CX3T SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street erholt -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
Verliert NVIDIA den Favoritenstatus? - Jefferies sieht Broadcom-Aktie als neuen Star im KI-Chipmarkt Verliert NVIDIA den Favoritenstatus? - Jefferies sieht Broadcom-Aktie als neuen Star im KI-Chipmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 20. November (vorläufige Fassung)

19.11.25 15:02 Uhr

===

*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober

Wer­bung

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-1,7% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/-1,7% gg Vj

*** 10:30 DE/Deutsche Bank AG, CEO Sewing bei JP Morgan Eurpean Financials Conference

12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:30 DE/Siemens Energy AG, Kapitalmarkttag

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September

Wer­bung

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +50.000 gg Vm

zuvor: +22.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,3%

zuvor: 4,3%

Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 227.000

zuvor: k.A.

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November

Wer­bung

PROGNOSE: +1,5

zuvor: -12,8

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November

PROGNOSE: -14,0

zuvor: -14,2

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: +1,5% gg Vm

*** 17:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Veranstaltung zu "Assessing Resilience

and Vulnerabilities in the Financial System"

*** 19:40 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Teilnahme an

Annual Lunch der CFA Society of Indianapolis

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzsätze

für Unternehmenskredite (LPR)

*** - EU/EZB, Sitzung der Erweiterten Rats

*** - DE/Renk Group AG, Kapitalmarkttag

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2025 09:03 ET (14:03 GMT)