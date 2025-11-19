TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 20. November (vorläufige Fassung)
*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-1,7% gg Vj
zuvor: -0,1% gg Vm/-1,7% gg Vj
*** 10:30 DE/Deutsche Bank AG, CEO Sewing bei JP Morgan Eurpean Financials Conference
12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:30 DE/Siemens Energy AG, Kapitalmarkttag
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: +50.000 gg Vm
zuvor: +22.000 gg Vm
PROGNOSE: 4,3%
zuvor: 4,3%
Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 227.000
zuvor: k.A.
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November
PROGNOSE: +1,5
zuvor: -12,8
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November
PROGNOSE: -14,0
zuvor: -14,2
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober
PROGNOSE: +1,0% gg Vm
zuvor: +1,5% gg Vm
*** 17:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Veranstaltung zu "Assessing Resilience
and Vulnerabilities in the Financial System"
*** 19:40 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Teilnahme an
Annual Lunch der CFA Society of Indianapolis
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzsätze
für Unternehmenskredite (LPR)
*** - EU/EZB, Sitzung der Erweiterten Rats
*** - DE/Renk Group AG, Kapitalmarkttag
