TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. September (vorläufige Fassung)

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni & 1H

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise August

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 0,0% gg Vm/+0,2% gg Vj

09:00 DE/Fortsetzung Handelsblatt Banken-Gipfel (u.a. mit Unicredit-CEO Orcel)

*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts

*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH-Institut Halle

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli

Eurozone

PROGNOSE: -0,7% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

11:30 EU/Mitglied des EZB Direkoriums, Cipollone, spricht bei Anhörung des

Ausschusses des Europäischen Parlaments

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +75.000 Stellen

zuvor: +104.000 Stellen

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 230.000

zuvor: 229.000

*** 14:30 US/Handelsbilanz Juli

PROGNOSE: -77,9 Mrd USD

zuvor: -60,2 Mrd USD

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,8% gg Vq

1. Veröff.: +2,4% gg Vq

1. Quartal: -1,8% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +1,3% gg Vq

1. Veröff.: +1,6% gg Vq

1. Quartal: +6,9% gg Vq

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 55,3

1. Veröff.: 55,4

zuvor: 55,7

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August

PROGNOSE: 50,8 Punkte

zuvor: 50,1 Punkte

16:00 US/Ausschuss des US-Senats berät die Nominierung von

Stephen Miran zur Federal Reserve

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

18:05 US/Fed-New-York-Präsident Williams, bei Veranstaltung des

Economic Club of New York

- FR/Bundeskanzler Merz trifft Präsident Macron beim

deutsch-französischen Unternehmertreffen

