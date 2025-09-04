TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. September (vorläufige Fassung)
===
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni & 1H
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise August
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 0,0% gg Vm/+0,2% gg Vj
09:00 DE/Fortsetzung Handelsblatt Banken-Gipfel (u.a. mit Unicredit-CEO Orcel)
*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts
*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH-Institut Halle
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli
Eurozone
PROGNOSE: -0,7% gg Vm
zuvor: +0,3% gg Vm
11:30 EU/Mitglied des EZB Direkoriums, Cipollone, spricht bei Anhörung des
Ausschusses des Europäischen Parlaments
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +75.000 Stellen
zuvor: +104.000 Stellen
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 230.000
zuvor: 229.000
*** 14:30 US/Handelsbilanz Juli
PROGNOSE: -77,9 Mrd USD
zuvor: -60,2 Mrd USD
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q
annualisiert
PROGNOSE: +2,8% gg Vq
1. Veröff.: +2,4% gg Vq
1. Quartal: -1,8% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: +1,3% gg Vq
1. Veröff.: +1,6% gg Vq
1. Quartal: +6,9% gg Vq
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 55,3
1. Veröff.: 55,4
zuvor: 55,7
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August
PROGNOSE: 50,8 Punkte
zuvor: 50,1 Punkte
16:00 US/Ausschuss des US-Senats berät die Nominierung von
Stephen Miran zur Federal Reserve
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
18:05 US/Fed-New-York-Präsident Williams, bei Veranstaltung des
Economic Club of New York
- FR/Bundeskanzler Merz trifft Präsident Macron beim
deutsch-französischen Unternehmertreffen
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2025 10:06 ET (14:06 GMT)