TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. März (vorläufige Fassung)
===
*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Jahresergebnis
(09:00 Analystenkonferenz; 10:30 BI-PK)
*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Jahresergebnis
(11:00 Analystenkonferenz; 12:00 BI-PK)
*** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis
(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, ausführliches Jahresergebnis
(09:00 BI-PK)
*** 07:30 DE/Renk Group AG, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Jahresergebnis
(09:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/GFT Technologies SE, vorläufiges Jahresergebnis
(14:00 Telefonkonferenz)
*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Januar
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: -0,7% gg Vm
*** 09:50 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Gespräch bei
IIF-European Summit
10:00 DE/BayernLB, vorläufiges Jahresergebnis (11:00 BI-PK)
*** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Vorlage des Geschäftsberichts 2025 und
Pressekonferenz mit Präsident Nagel
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar
Eurozone
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -0,5% gg Vm
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 4./5. Februar
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 215.000
zuvor: 212.000
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar
Importpreise
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q
annualisiert
PROGNOSE: +1,8% gg Vq
3. Quartal: +4,9% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: +2,0% gg Vq
3. Quartal: -1,9% gg Vq
*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei OeNB-Veranstaltung
*** 18:00 BE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Vorlage des Geschäftsberichts der
Nationalbank
*** 18:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Annual Global Risk Lecture in
honour of Robert Mundell
19:15 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei Event der New York Bankers
Association
- CN/Beginn des Nationalen Volkskongresses
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
