Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 6. November (vorläufige Fassung)

05.11.25 15:50 Uhr

===

06:45 DE/Basler AG, ausführliches Ergebnis 3Q

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

*** 07:00 DE/DHL Group, Ergebnis 3Q (8:30 PK, 10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK, 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Telefonkonferenz)

*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q (9:00 PK, 9:30 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz, 10:30 PK)

*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:45 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate

07:50 DE/Suss Microtec SE, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September

saisonbereinigt

PROGNOSE: +2,5% gg Vm

zuvor: -4,3% gg Vm

*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 1Q

*** 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q

*** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede zu "30 Jahre EU-Mitgliedschaft"

*** 09:10 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zur Eröffnung einer Geldmarktkonferenz

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q

*** 09:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Webinar

zu "Euro area current policy challenges"

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 4,00%

*** 10:30 DE/Deutsche Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

*** 11:00 US/Fed-New-York-Präsident Williams, Rede in Veranstaltung des

Institut for Monetary and Financial Stability

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

sowie geldpolitischer Bericht

Bank Rate

PROGNOSE: 4,00%

zuvor: 4,00%

*** 14:30 DE/Hochtief AG, Ergebnis 9 Monate

*** 17:00 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei Veranstaltung zu "Connecting Communities"

*** 17:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei

Bundesbank-Konferenz zu "20 Jahre Finanzstabilitätsbericht"

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate

*** 18:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede bei Veranstaltung

des Economic Club of New York

*** 19:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei 26th Jacques

Polak Annual Research Conference

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

*** 23:30 US/St. Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung

der Fixed Income Analysts Soceity

*** - US/Tesla Inc, HV

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 09:50 ET (14:50 GMT)