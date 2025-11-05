TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 6. November (vorläufige Fassung)
06:45 DE/Basler AG, ausführliches Ergebnis 3Q
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)
*** 07:00 DE/DHL Group, Ergebnis 3Q (8:30 PK, 10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK, 13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Telefonkonferenz)
*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q (9:00 PK, 9:30 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q
07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz, 10:30 PK)
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate
07:45 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate
07:50 DE/Suss Microtec SE, ausführliches Ergebnis 3Q
08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September
saisonbereinigt
PROGNOSE: +2,5% gg Vm
zuvor: -4,3% gg Vm
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H
*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 1Q
*** 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H
08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q
*** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede zu "30 Jahre EU-Mitgliedschaft"
*** 09:10 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zur Eröffnung einer Geldmarktkonferenz
09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q
*** 09:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Webinar
zu "Euro area current policy challenges"
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 4,00%
*** 10:30 DE/Deutsche Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
*** 11:00 US/Fed-New-York-Präsident Williams, Rede in Veranstaltung des
Institut for Monetary and Financial Stability
13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats
sowie geldpolitischer Bericht
Bank Rate
PROGNOSE: 4,00%
zuvor: 4,00%
*** 14:30 DE/Hochtief AG, Ergebnis 9 Monate
*** 17:00 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei Veranstaltung zu "Connecting Communities"
*** 17:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei
Bundesbank-Konferenz zu "20 Jahre Finanzstabilitätsbericht"
17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate
*** 18:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede bei Veranstaltung
des Economic Club of New York
*** 19:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei 26th Jacques
Polak Annual Research Conference
22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q
22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q
22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q
*** 23:30 US/St. Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung
der Fixed Income Analysts Soceity
*** - US/Tesla Inc, HV
