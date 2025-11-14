DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,47 -1,0%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.700 -2,4%Euro1,1648 +0,1%Öl63,97 +1,4%Gold4.190 +0,4%
TAGESVORSCHAU/Freitag, 14. November

14.11.25 06:15 Uhr

===

*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Oktober

PROGNOSE: +2,7% gg Vj

zuvor: +3,0% gg Vj

*** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober

PROGNOSE: +5,5% gg Vj

zuvor: +6,5% gg Vj

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (11:00 PK; 14:45 Analystenkonferenz)

*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H (09:30 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 3Q (10:30 PK)

07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q

*** 08:30 DE/Siemens Energy AG, BI-PK

*** 09:00 BE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Rede zu

"What energy for climate and competitiveness in Europe?"

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj

1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj

2. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,5% gg Vj

*** 11:00 EU/Handelsbilanz September

*** 11:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei EZB-Bankenaufsichtsforum

*** 12:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei Bankenaufsichtsforum

*** 13:00 NL/ASML Holding NV, Kapitalmarkttag

*** 16:00 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Workshop zu

International Macroeconomics and Finance

*** - EU/EU-Kommission, Herbstprognose

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 00:16 ET (05:16 GMT)