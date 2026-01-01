DAX25.322 +0,1%Est506.048 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,98 -2,1%Nas23.640 +0,7%Bitcoin82.989 -0,4%Euro1,1602 -0,4%Öl63,62 -2,7%Gold4.609 -0,4%
TAGESVORSCHAU/Freitag, 16. Januar (vorläufige Fassung)

15.01.26 15:18 Uhr

===

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj

vorläufig: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj

vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj

08:00 DE/Baugenehmigungen November

*** 09:00 DE/Porsche AG, Absatzzahlen 4Q, 2025

*** 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Absatzzahlen 4Q, 2025

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,0%

zuvor: 76,0%

*** 17:00 US/Fed-Vize-Chairwoman Bowman, Rede zu Outlook for the

Economy and Monetary Policy

*** 21:30 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Rede zu Economic Outlook

and Monetary Policy Implementation

- BR/EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen, Treffen mit Brasiliens

Präsident Lula da Silva

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 09:19 ET (14:19 GMT)