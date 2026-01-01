TAGESVORSCHAU/Freitag, 16. Januar (vorläufige Fassung)

===

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj

vorläufig: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj

vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj

08:00 DE/Baugenehmigungen November

*** 09:00 DE/Porsche AG, Absatzzahlen 4Q, 2025

*** 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Absatzzahlen 4Q, 2025

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,0%

zuvor: 76,0%

*** 17:00 US/Fed-Vize-Chairwoman Bowman, Rede zu Outlook for the

Economy and Monetary Policy

*** 21:30 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Rede zu Economic Outlook

and Monetary Policy Implementation

- BR/EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen, Treffen mit Brasiliens

Präsident Lula da Silva

