TAGESVORSCHAU/Freitag, 26. September (vorläufige Fassung)

25.09.25 15:53 Uhr

===

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September

*** 09:15 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Diskussion bei

Konferenz von EZB, CEPR und Bocconi

*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,3% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj

15:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Diskussion beim PIIE

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September

PROGNOSE: 55,4

1. Umfrage: 55,4

zuvor: 58,2

*** 19:00 US/Fed-Vize-Chefin Bowman, Interview zu "Approach to

Monetary Policy Decision-Making"

- EU/Länderratings Spanien (Fitch, Moody's) und Frankreich (Scope),

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2025 09:54 ET (13:54 GMT)