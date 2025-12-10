DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 +0,5%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.570 -0,2%Euro1,1639 +0,1%Öl62,09 -0,1%Gold4.207 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen wenig bewegt -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Delivery Hero im Fokus
Top News
Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug
Ethereum, Solana & Co. heben ab: Kryptomarkt erlebt starke Altcoin-Bewegung - Das steckt dahinter Ethereum, Solana & Co. heben ab: Kryptomarkt erlebt starke Altcoin-Bewegung - Das steckt dahinter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. Dezember

10.12.25 06:01 Uhr

===

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise November

PROGNOSE: +0,8% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vj

*** 02:30 CN/Erzeugerpreise November

Wer­bung

PROGNOSE: -2,0% gg Vj

zuvor: -2,1% gg Vj

*** 08:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

*** 08:30 CN/IWF-Chefin Georgieva, Pk zum Abschluss von

Artikel-4-Konsultationen

*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI),

Konjunkturbericht und Jahrespressekonferenz

*** 11:55 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview zur Zukunft

von Euro und Dollar

*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Kapitalmarkttag

Wer­bung

*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 3Q

PROGNOSE: +0,9% gg Vq

2. Quartal: +0,9% gg Vq

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Overnight Rate

PROGNOSE: 2,25%

zuvor: 2,25%

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung

Fed-Funds-Zielsatz (20:30 Pk Powell)

Wer­bung

PROGNOSE: 3,50% bis 3,75%

zuvor: 3,75% bis 4,00%

*** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q

*** - EI/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede in der Royal Irish Academy

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 00:02 ET (05:02 GMT)