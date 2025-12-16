TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. Dezember (vorläufige Fassung)
*** 00:50 JP/Handelsbilanz November
PROGNOSE: +59,2 Mrd Euro
zuvor: -231,8 Mrd Euro
07:00 DE/Ceconomy AG, Jahresergebnis (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA,
ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise November
Output-Basis
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 0,0% gg Vm/+3,5% gg Vj
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise November
PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+3,5% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+3,6% gg Vj
Kern
PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+3,4% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Dezember
PROGNOSE: 88,3
zuvor: 88,1
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 85,8
zuvor: 85,6
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 90,7
zuvor: 90,6
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise November
Eurozone
PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj
Vorabschätzung: -0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+2,4% gg Vj
Vorabschätzung: -0,5% gg Vm/+2,4% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur
Ölpreisentwicklung von Brent und WTI
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 18:30 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Rede bei Veranstaltung der
Gwinnett County Chamber of Commerce
22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 1Q
