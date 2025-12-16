TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. Dezember (vorläufige Fassung)

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

*** 18:30 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Rede bei Veranstaltung der

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Ölpreisentwicklung von Brent und WTI

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober

Heute im Fokus DAX schwächer -- Wall Street stabil -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus NVIDIA-Aktie: Was die SchedMD-Übernahme für den Chipkonzern bedeutet. NASDAQ plant Aktienhandel künftig nahezu rund um die Uhr möglich. Novo Nordisk mit neuer Sammelklage wegen Ozempic & Co. in den USA konfrontiert. HUGO BOSS sichert sich Konsortialkredit über 600 Millionen Euro. Siemens erhält Auftrag für 61 Batteriezüge.

